Петербурженка вместо срока решила еще поработать дилером. Бизнес накрыла полиция

В частном доме под Петербургом нашли комплект дилера. Задержанная женщина уже осуждена за незаконный оборот наркотиков, но вместо наказания она решила продолжить свое дело.

О задержании 37-летней жительницы Красного Села сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 декабря. Ее нашли в доме массива Озерки Всеволожского района. Там же изъяли электронные весы, 124 грамма популярного клубного наркотика, 6 граммов белого порошка и 53 пакетика с расфасованным психотропом.

Задержанная находилась в федеральном розыске. В марте ей вынесли приговор за незаконный оборот наркотиков. Она его обжаловала, но в июле суд оставил без изменения решение первой инстанции. Тогда дама и пропала.