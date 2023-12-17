Петербурженка вместо срока решила еще поработать дилером. Бизнес накрыла полиция

В частном доме под Петербургом нашли комплект дилера. Задержанная женщина уже осуждена за незаконный оборот наркотиков, но вместо наказания она решила продолжить свое дело.
О задержании
Задержанная находилась в федеральном розыске. В марте ей вынесли приговор за незаконный оборот наркотиков. Она его обжаловала, но в июле суд оставил без изменения решение первой инстанции. Тогда дама и пропала.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Вероятно, на этот раз суда женщина будет ждать в изоляции.