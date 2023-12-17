    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    752мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur98.42

    Петербурженка вместо срока решила еще поработать дилером. Бизнес накрыла полиция

    2840
    4 комментария

    В частном доме под Петербургом нашли комплект дилера. Задержанная женщина уже осуждена за незаконный оборот наркотиков, но вместо наказания она решила продолжить свое дело.

    О задержании 37-летней жительницы Красного Села сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 декабря. Ее нашли в доме массива Озерки Всеволожского района. Там же изъяли электронные весы, 124 грамма популярного клубного наркотика, 6 граммов белого порошка и 53 пакетика с расфасованным психотропом.

    Задержанная находилась в федеральном розыске. В марте ей вынесли приговор за незаконный оборот наркотиков. Она его обжаловала, но в июле суд оставил без изменения решение первой инстанции. Тогда дама и пропала.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Вероятно, на этот раз суда женщина будет ждать в изоляции.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Майор Пронин17 Дек 2023 в 14:17
    Цыгане шумно толпою...
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 14:07
    Жизнь хороша если правильно выбрать антидепрессанты
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close