    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, зап

    754мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.7eur98.42

    Спецоперация на Украине

    Беспилотники массово атаковали три региона России: новости СВО за 17 декабря

    Главное, что случилось за эти сутки

    2487
    29 комментариев
    Евросоюз принимает уже <nobr class="_">12-й</nobr> пакет санкций против России
    Евросоюз принимает уже 12-й пакет санкций против РоссииФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 декабря.

    Атаки ВСУ

    Системы российской ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ. Затем над территорией Волгоградской области уничтожили еще два БПЛА.

    В Волгоградской области задержали несколько рейсов на прилет и вылет, но авиасообщение быстро возобновили.

    Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреливают село Теребрено, идет стрелковый бой. По его словам, в нескольких селах повреждена линия электропередачи.

    Внешняя политика

    Германская таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые присылают в страну из России. Причина — санкции.

    — Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика, — передает сообщение таможни ТАСС.

    Таким образом, даже книги или игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.

    Власти Австрии сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, в обмен заставив Украину исключить банковскую группу Raiffeisen из санкционного списка. Об этом сообщило агентство Reuters.

    Евросоюз начал письменную процедуру утверждения санкционного пакета. Он включает в том числе запрет на поставки российских ювелирных алмазов, сообщил источник ТАСС.

    Евросоюз принимает уже <nobr class="_">12-й</nobr> пакет санкций против России
    Евросоюз принимает уже 12-й пакет санкций против РоссииФото: Артем Устюжанин / E1.RU

    По теме

    СпецоперацияСВОПолитикаСанкцииБеспилотникиВСУГермания

    Комментарии 29

    Гость17 Дек 2023 в 22:40
    причем по национальности архимед естественно православный естественно грек сам себя беспилотником то обстреливает архимед?
    +0−1
    Гость17 Дек 2023 в 22:37
    пропеллер от пропил ну потерял променял на выпивку технически безграмотное применение винта архимеда который прятал винт предназначеный для перемещения корабля в защищенном от обстрела месте в туннеле (пример мясорубка) и под водой пример паровой фрегат. вынесеный под обстрел винт архимеда стал что менее уязвим? менее заметен? архимеды менее подвержены критике? все шиворот навыворот в этих беспилотниках извращение идей свободного полета. перемещений по воздуху. антигуманитарное приспособленчество под угоду вееной очередной хунты. позор злодеям.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close