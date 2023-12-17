Бастрыкин велел проверить детсад, из которого родители забрали ребенка с ожогами на ягодицах

Внимание главы СК привлекла история из Рыбинска, в которой пострадал трехлетний мальчик. У него ожоги на ягодицах, ему больно сидеть, спать и ходить в туалет.
Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклада 17 декабря. Пока что речь идет лишь о доследственной проверке. «В средствах массовой информации размещена информация о том, что в одном из детских садов Ярославской области трехлетний ребенок получил термический ожог кипятком», — сказано в сообщении.
Накануне портал 76.RU подробно рассказал о травме, со слов родителей. Семья со ссылкой на то, что сказал им сын, полагает, что ожоги он получил, когда мальчика подмывала младший воспитатель. Осмотреть его вызвали медработника, но, по словам родителей, ожогов она не заметила. Родители сами отвезли мальчика в травмпункт, несколько дней он провел в больнице. Ожог подтвержден официальным диагнозом.
При этом сад, судя по всему, не видит своей вины в том, что произошло с ребенком. «Согласно акту, степень тяжести травмы — легкая, очевидцев несчастного случая нет, причины несчастного случая не установлены и, самое главное, несчастный случай оказывается не связан с образовательным учреждением! Привели с утра здорового ребенка, а забрали с ожогом. Ребенку нанесли тяжелую травму как физическую, так и моральную, и внаглую не признают свою вину», — считает мама мальчика.
К проверке также подключилась местная прокуратура.