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    Застолье коллег закончилось смертью в центре Петербурга. Бригадир получил удар ножом в бедро

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    17 комментариев

    Полицейские разбираются в обстоятельствах смерти в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга. Дружеское застолье закончилось трагедией.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, накануне ночью в квартире на Английском проспекте устроили посиделки 47-летний бригадир, 38-летний рабочий и 30-летний арматурщик. Все они трудятся в одной организации. Компанию им составил безработный 31-летний приятель.

    В какой-то момент встреча перестала быть дружеской. Мелькнул нож. Приехавшие по вызову полицейские застали уже мертвого бригадира с ножевым ранением бедра. Его коллеги в состоянии алкогольного опьянения стояли рядом. А вот безработного приятеля позже отыскали на улице.

    Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все мужчины задержаны, в отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

    Безработный ранее привлекался за ДТП с пострадавшими, арматурщик имел проблемы с законом еще до наступления совершеннолетия, его подозревали в грабеже. Самый богатый уголовный опыт у рабочего. Его привлекали за мошенничество, побои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 17

    FedorGr17 Дек 2023 в 14:28
    Ребятки прошли по кругу. Совершил, отсидел, совершил, будут сидеть. Воспитание.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 14:11
    Травма будет как производственная ?
    +0−0
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