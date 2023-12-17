Застолье коллег закончилось смертью в центре Петербурга. Бригадир получил удар ножом в бедро

Полицейские разбираются в обстоятельствах смерти в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга. Дружеское застолье закончилось трагедией.
Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, накануне ночью в квартире на Английском проспекте устроили посиделки
В какой-то момент встреча перестала быть дружеской. Мелькнул нож. Приехавшие по вызову полицейские застали уже мертвого бригадира с ножевым ранением бедра. Его коллеги в состоянии алкогольного опьянения стояли рядом. А вот безработного приятеля позже отыскали на улице.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все мужчины задержаны, в отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.
Безработный ранее привлекался за ДТП с пострадавшими, арматурщик имел проблемы с законом еще до наступления совершеннолетия, его подозревали в грабеже. Самый богатый уголовный опыт у рабочего. Его привлекали за мошенничество, побои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.