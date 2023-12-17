    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    752мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur98.42

    Путин признался, что был наивным человеком

    5343
    102 комментария

    Президент Владимир Путин признался, что в начале нулевых ему была свойственна наивность. Фрагмент интервью опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    На записи, которая появилась 17 декабря, Зарубин спросил у Путина, можно ли было в нулевых годах его назвать наивным человеком. В ответ президент сказал, что «определенно, наивность, она присутствовала», даже несмотря на службу в госбезопасности и внешней разведке.

    «Несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе», — отметил Путин.

    По его словам, у него было «наивное представление» о том, что весь мир понимает, что произошло с Россией и что она стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основ для конфронтации.

    «И если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России... Я по наивности своей полагал, что это инерция мышления и действий. Вот привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают... Это были наивные представления о реалиях», — добавил Путин.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 102

    Гость17 Дек 2023 в 15:39
    Однако не каждому наивному доверят переработку сотен тысяч дурачков на перегной.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 15:22
    плебс куда более наивен,,таких лохов больше нет ни где на белом свете..повезло вождю с поданными..
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    102
    close