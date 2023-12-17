Путин признался, что был наивным человеком

Президент Владимир Путин признался, что в начале нулевых ему была свойственна наивность. Фрагмент интервью опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На записи, которая появилась 17 декабря, Зарубин спросил у Путина, можно ли было в нулевых годах его назвать наивным человеком. В ответ президент сказал, что «определенно, наивность, она присутствовала», даже несмотря на службу в госбезопасности и внешней разведке.

«Несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе», — отметил Путин.