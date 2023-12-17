Из Шушар в больницу увезли трехлетнего мальчика с травмой головы. Он пытался добраться до гирлянды

Маленький мальчик получил серьёзную травму в квартире в Пушкинском районе Петербурга. Он хотел потрогать гирлянду.

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, накануне ночью скорую вызвали на Валдайскую улицу в Шушарах. Помощь потребовалась трехлетнему мальчику. Ребёнка госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. У него диагностировали травму головы.

По словам родителей, сын хотел посмотреть гирлянду, забрался на подоконник, не смог на нём удержаться и упал на пол.

Семья благополучная. В поле зрения социальных служб не попадала.