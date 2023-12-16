«Новое название, но старые корни». Геологический институт с аббревиатурой ВСЕГЕИ поменял логотип на сайте

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
«Логотип, название и цвета поменялись на сайте несколько месяцев назад. При этом аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом без преувеличения мирового значения. Многие знают нас именно благодаря ей», — рассказали в университете.
По словам представителя вуза, среди задач нового руководства Института Карпинского — в том числе «омоложение» международной повестки, и здесь Karpinsky Institute выглядит привлекательнее старой аббревиатуры.
«Мы твёрдо стоим на плечах предшественников и не забываем свои корни. Старая аббревиатура из уставных документов никуда не уходит. Просто добавляется немного нового», — сообщили в Институте Карпинского.
Подчеркивается, что обновление сайта никакого отношения к последним изменениям в законодательстве не имеет.