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    «Новое название, но старые корни». Геологический институт с аббревиатурой ВСЕГЕИ поменял логотип на сайте

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    35 комментариев

    Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, более известный по своей аббревиатуре ВСЕГЕИ, сменил свой логотип сайта на Институт Карпинского. Это в субботу, 16 декабря, заметили в социальных сетях. Однако изменения произошли несколько месяцев назад, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе института.

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    «Логотип, название и цвета поменялись на сайте несколько месяцев назад. При этом аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом без преувеличения мирового значения. Многие знают нас именно благодаря ей», — рассказали в университете.

    По словам представителя вуза, среди задач нового руководства Института Карпинского — в том числе «омоложение» международной повестки, и здесь Karpinsky Institute выглядит привлекательнее старой аббревиатуры.

    «Мы твёрдо стоим на плечах предшественников и не забываем свои корни. Старая аббревиатура из уставных документов никуда не уходит. Просто добавляется немного нового», — сообщили в Институте Карпинского.

    Подчеркивается, что обновление сайта никакого отношения к последним изменениям в законодательстве не имеет.

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    Институт КарпинскогоВСЕГЕИ
    ЛАЙК5
    СМЕХ38
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 35

    Гость16 Дек 2023 в 21:11
    Теперь, в светлое время суток, только по радуге сможем узнавать, как он раньше назывался..)
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 21:06
    Партизану Лёне Голикову тоже «вернули пол» на остановке в Петербурге.
    +0−0
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