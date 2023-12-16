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    Гигантские сосульки свисают с петербургских крыш

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    15 комментариев

    Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями гигантских сосулек, замеченных на улицах города. Особенно нас впечатлила ситуация по адресу: Лиговский проспект, 65. Здесь наледь захватила крышу, кондиционеры и козырьки парадных дома.

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    Еще одна «инсталляция» опасно свисает с крыши дома в Адмиралтейском районе на пересечении с улицей Егорова.

    «Смотрите вверх, когда входите в магазины и кафе», — предупредил читатель «Фонтанки».

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    Накануне 43-летняя женщина-управдом пострадала от сосульки в Адмиралтейском районе Петербурга. Там наледь упала даме прямо на голову. У женщины диагностировали ушибы мягких тканей головы и отпустили домой. Заявление пострадавшая писать отказалась.

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    Сосульки
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    Комментарии 15

    YUZ16 Дек 2023 в 18:30
    Из сосульки вырастет сосуля!
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    Гость16 Дек 2023 в 18:14
    Можно носить каску. Притом, строительная вряд ли поможет, лучше баллистический шлем.
    +0−0
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