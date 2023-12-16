Гигантские сосульки свисают с петербургских крыш

Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями гигантских сосулек, замеченных на улицах города. Особенно нас впечатлила ситуация по адресу: Лиговский проспект, 65. Здесь наледь захватила крышу, кондиционеры и козырьки парадных дома.
Еще одна «инсталляция» опасно свисает с крыши дома в Адмиралтейском районе на пересечении с улицей Егорова.
«Смотрите вверх, когда входите в магазины и кафе», — предупредил читатель «Фонтанки».
Накануне 43-летняя женщина-управдом пострадала от сосульки в Адмиралтейском районе Петербурга. Там наледь упала даме прямо на голову. У женщины диагностировали ушибы мягких тканей головы и отпустили домой. Заявление пострадавшая писать отказалась.