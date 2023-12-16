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    TMZ: бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в сексуализированном насилии

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    5 комментариев

    Томми Ли, ударника группы Mötley Crüe и бывшего супруга Памелы Андерсон, обвинили в сексуальном насилии, пишет в субботу, 16 декабря, TMZ. Женщина, имя которой не разглашается, подала на музыканта в суд, утверждая, что в феврале 2003 года он домогался ее в вертолете, летевшем из Сан-Диего в Лос-Анджелес.

    По ее словам, она дружила с пилотом вертолета. Однажды он предложил ей полетать. Уже у вертолета она увидела Томми Ли и узнала, что он тоже полетит с ними.

    Уже в воздухе Томми Ли вместе с пилотом начали употреблять алкоголь и наркотики, после чего он якобы совершил сексуальные домогательства против воли женщины, прикасаясь к ней и пытаясь поцеловать. После посадки Ли обнял ее и ушел, а пилот сопроводил женщину обратно в Сан-Диего. Женщина отметила, что не обратилась в полицию из страха недоверия к ее словам. Томми Ли пока не комментировал обвинения.

    Томми Ли был в браке с Памелой Андерсон с 1995 по 1998 год. Их история стала основой для сериала «Пэм и Томми».

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    Томми ЛиСексуализированное насилие
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    Комментарии 5

    Zet16 Дек 2023 в 15:20
    Ну пусть он в ответ заявит, что это она насильничала...
    +0−0
    63356245716 Дек 2023 в 15:11
    а что не в 83-м ))?
    +0−0
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