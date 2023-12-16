TMZ: бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в сексуализированном насилии

Томми Ли, ударника группы Mötley Crüe и бывшего супруга Памелы Андерсон, обвинили в сексуальном насилии, пишет в субботу,
По ее словам, она дружила с пилотом вертолета. Однажды он предложил ей полетать. Уже у вертолета она увидела Томми Ли и узнала, что он тоже полетит с ними.
Уже в воздухе Томми Ли вместе с пилотом начали употреблять алкоголь и наркотики, после чего он якобы совершил сексуальные домогательства против воли женщины, прикасаясь к ней и пытаясь поцеловать. После посадки Ли обнял ее и ушел, а пилот сопроводил женщину обратно в Сан-Диего. Женщина отметила, что не обратилась в полицию из страха недоверия к ее словам. Томми Ли пока не комментировал обвинения.
Томми Ли был в браке с Памелой Андерсон с 1995 по 1998 год. Их история стала основой для сериала «Пэм и Томми».