TMZ: бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в сексуализированном насилии

Томми Ли, ударника группы Mötley Crüe и бывшего супруга Памелы Андерсон, обвинили в сексуальном насилии, пишет в субботу, 16 декабря, TMZ. Женщина, имя которой не разглашается, подала на музыканта в суд, утверждая, что в феврале 2003 года он домогался ее в вертолете, летевшем из Сан-Диего в Лос-Анджелес.



По ее словам, она дружила с пилотом вертолета. Однажды он предложил ей полетать. Уже у вертолета она увидела Томми Ли и узнала, что он тоже полетит с ними.

Уже в воздухе Томми Ли вместе с пилотом начали употреблять алкоголь и наркотики, после чего он якобы совершил сексуальные домогательства против воли женщины, прикасаясь к ней и пытаясь поцеловать. После посадки Ли обнял ее и ушел, а пилот сопроводил женщину обратно в Сан-Диего. Женщина отметила, что не обратилась в полицию из страха недоверия к ее словам. Томми Ли пока не комментировал обвинения.