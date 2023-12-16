Били лопатой и просили четверть миллиона. В Гатчине двое похитили и ограбили иностранца

В Гатчине двое мужчин похитили и ограбили 20-летнего гражданина Молдовы. Пострадавший получил тяжёлые травмы, но остался жив. Об этом в субботу, 16 декабря, стало известно «Фонтанке». По предварительным данным, двое жителей Гатчины сговорились похитить иностранца, чтобы получить от него крупную сумму. Вечером 10 декабря они подкараулили потерпевшего во дворе дома по улице Авиатриссы Зверевой и напали на него. Один из нападавших нанес иностранцу удар кулаком по голове, после чего подозреваемые затолкали его в автомобиль и отвезли в гараж в Малых Колпанах.

В гараже злоумышленники продолжили избивать похищенного, используя лопату. Один из них нанес ему не менее 4 ударов лопатой по туловищу и не менее 1 удара в область правой ноги, второй бил кулаками: не менее 4 ударов по спине.

Затем злоумышленники потребовали от гражданина Молдовы 250 тысяч рублей. Но потерпевший не смог выполнить их требование, и тогда они решили взять у него всё что есть. Они обыскали карманы и сумку-барсетку молдаванина и похитили оттуда деньги и смартфон. После этого злоумышленники вытолкнули гражданина Молдовы из гаража, а сами скрылись. Пострадавший обратился за медицинской помощью.