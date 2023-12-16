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    Умер эмир Кувейта

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    Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом в субботу, 16 декабря, рассказал в эфире гостелевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, передает РИА Новости.

    «Оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», — сказал он.

    Известно, что в ноябре эмира госпитализировали из-за проблем с сердцем.

    Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился в 1937 году. Он был шестым сыном эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в стране с 1921 по 1950 год. Скончавшийся эмир занял престол в сентябре 2020 года — после смерти его сводного брата Сабаха IV. Теперь престол Кувейта занял 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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