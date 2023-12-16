Пожар в квартире недалеко от «Нарвской». Два человека пострадали, жильцы эвакуированы

В Петербурге вспыхнул пожар в трёхкомнатной квартире в районе станции «Нарвская». Горела обстановка квартиры в жилом доме
Информация о возгорании поступила в 11:02. Из дома были эвакуированы 50 человек. В 11:35 пожар был полностью ликвидирован. В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Адмиралтейского района, они были доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Причина возгорания не сообщается. К ликвидации привлекалось 5 единиц техники и 25 человек личного состава.