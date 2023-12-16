Единственный шанс на спасение. Шестнадцатилетнему подростку срочно нужна помощь в лечении

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У Мансура злокачественная опухоль костей основания черепа. Полностью удалить новообразование хирургически не представляется возможным. Единственный шанс на спасение — протонная терапия, которую готовы провести медики в Петербурге. Но квот сейчас нет, а лечение необходимо начинать срочно. Оплатить многомиллионный счёт многодетная семья из маленького чеченского посёлка не в состоянии.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Мансур Расуев, 16 лет.

Злокачественная опухоль костей основания черепа — хондробластическая остеосаркома.

Спасёт протонная терапия и лечение. Не хватает 1 465 932 руб.

«У нас пятеро сыновей, Мансур — средний. Он рос здоровым, занимался дзюдо. Но осенью прошлого года в дом пришла беда: сын вдруг пожаловался на резкую потерю зрения в правом глазу. Через несколько дней Мансур сказал, что глаз перестал видеть совсем и что стало тяжело дышать носом.



На МРТ врачи обнаружили объемную опухоль в передней части черепа. Сына перевели в московский институт нейрохирургии, там нам объяснили, что опухоль давит на зрительный нерв и из-за этого Мансур потерял зрение. В два этапа хирурги удалили объёмное образование и по итогам гистологии назвали страшный диагноз — хондросаркома, злокачественная опухоль хрящевой ткани.

К сожалению, из-за сложной локализации опухоли её не смогли удалить целиком и рекомендовали продолжать лечение. Зрение на правом глазу не восстановилось, но в целом сын чувствовал себя неплохо.



Этим летом контрольные МРТ и гистология выявили, что опухоль выросла и переродилась в более агрессивную форму с высокими рисками рецидива и роста метастаз. Мансуру срочно начали химиотерапию, провели три блока. Активность опухоли снизилась, но победить её можно только с помощью протонной терапии, которая уничтожит раковые клетки, не повредив мозг. Это единственный шанс спасти сына.

Начинать облучение нужно немедленно, параллельно Мансур должен пройти ещё курс лечения из-за рисков инфекционных осложнений. Однако в петербургской клинике, где нас готовы лечить, госквот сейчас нет — придётся платить самим. Но нам такие огромные деньги взять негде. Прошу вас, помогите спасти сына!» Ровзан Сатуева, Чеченская Республика

Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург): «У Мансура злокачественная опухоль — хондробластическая остеосаркома костей основания черепа, состояние после оперативного удаления. Ребёнку необходимо проведение локальной протонной лучевой терапии, это позволит минимизировать воздействие на окружающие здоровые клетки головного мозга. Учитывая объем облучения, риски мукозитов (воспаления слизистой рта и горла), инфекционных осложнений, необходима дополнительная терапия в условиях круглосуточного стационара».



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Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

