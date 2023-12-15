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    Демократия и шапка. На встрече с лидерами думских фракций Путин обсудил выборы и выступление на морозе

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    8 комментариев

    Президент России Владимир Путин 15 декабря проводит встречу с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций, сообщает официальный сайт главы РФ.

    На встречу были приглашены руководитель фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Главные тезисы, которые Путин озвучил на встрече, говоря о предстоящей предвыборной кампании:

    — «Всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации, любое вмешательство извне должно пресекаться и пресекаться жестко».

    — «Именно народ, и только народ России — единственный источник власти в нашей стране»;

    — «И избирательная кампания, и само голосование должны пройти <…> в полном соответствии с конституционным демократическими процедурами — прозрачно, легитимно и честно».

    В дальнейшей беседе в с президентом Геннадий Зюганов пожурил окружение Путина за то, что в Северодвинске президент выступал на 15-градусном морозе без головного убора.

    «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки! Просто вот 15 градусов мороза! Здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации. Категорически неприемлемо!» — возмутился Зюганов (цитата по ТАСС).

    Путин ответил, что принимает замечание и на свой счет.

    «А выпороть — это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем», — ответил в тон Зюганову президент.

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    Комментарии 8

    Гость15 Дек 2023 в 23:08
    там нечего отмораживать
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 22:43
    Зю смешной, чел в холодильнике ночует - нафига ему шапка?!
    +1−0
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