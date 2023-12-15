Минюст признал иноагентом актера Анатолия Белого*

Минюст внес в реестр иностранных агентов актера Анатолия Белого (Вайсмана)*, журналиста Андрея Затирко*, экс-депутата Хельгу Пирогову*, активиста Дениса Соколова* и журналиста Григория Шведова*. Соответствующую информацию в пятницу, 15 декабря, опубликовало ведомство.
Актер Анатолий Белый (Вайсман)* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против спецоперации
Подробнее с другими обоснованиями по включению в реестр иностранных агентов можно ознакомиться на сайте Минюста РФ.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.