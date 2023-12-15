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    Минюст признал иноагентом актера Анатолия Белого*

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    21 комментарий

    Минюст внес в реестр иностранных агентов актера Анатолия Белого (Вайсмана)*, журналиста Андрея Затирко*, экс-депутата Хельгу Пирогову*, активиста Дениса Соколова* и журналиста Григория Шведова*. Соответствующую информацию в пятницу, 15 декабря, опубликовало ведомство.

    Актер Анатолий Белый (Вайсман)* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против спецоперации ВС РФ на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Также выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору денег для ВСУ. Проживает за пределами России.

    Подробнее с другими обоснованиями по включению в реестр иностранных агентов можно ознакомиться на сайте Минюста РФ.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 21

    Гость15 Дек 2023 в 22:39
    хз кто такой? а что он играл то? Накидайте ролей плз.
    +0−0
    MidNightWoodpecker15 Дек 2023 в 22:37
    Скоро в анкетах появится вопрос : "состоите ли в родстве с иноагентами?"
    +0−0
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