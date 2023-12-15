В 2023 году в Петербурге и области вывели на рынок на 12% больше нового жилья, чем в прошлом году

По итогам 2023 года застройщики вывели на рынок 3,7 млн кв. м нового жилья, что на 12% превышает показатель прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 36% выведенных проектов пришлись на областные проекты. А порядка 70% объема вывода обеспечили 15 крупнейших строительных компаний.



Как рассказала директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, объем спроса на рынке Петербургской агломерации за 2023 год оценивается в 3,6 млн кв. м, что на 29% больше показателя прошлого года. Количество ипотечных сделок достигло 87%. По ее словам, спрос подстегнуло повышение ключевой ставки и минимального размера первого взноса по льготной ипотеке. Обсуждение дальнейших мер по увеличению минимального первого взноса для госпрограмм ипотеки с 20 до 30% повлияет на рынок. Если эти меры утвердят, это приведет к росту суммы среднего первоначального взноса на 0,8 млн руб.

