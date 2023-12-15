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    Польша откажется от версии о вине России в катастрофе Ту-154 под Смоленском

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    26 комментариев

    Власти Польши решили отказаться от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, когда погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом в пятницу, 15 декабря, журналистам заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.

    «Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом», — сказал он. Также Кервиньский добавил, что время «теорий заговора и лжи» закончилось.

    Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорт Смоленск-Северный. Тогда погибло 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, а также известные политики и военные.

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) через год объявил, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. Комисcия экс-главы МВД Польши Ежи Миллера назвала причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.

    Однако позже польские власти не согласились с этим и создали новую комиссию.



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    ПольшаАвиакатастрофа Ту-154
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    Комментарии 26

    Су Люк Ын15 Дек 2023 в 17:32
    да, Я всегда говорю - в СПбГУ скрывают!
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 17:04
    время «теорий заговора и лжи» закончилось.

    17-й год СПбГУ скрывает от Смурова место, время, обстоятельства и причины возможной гибели его сына студента СПбГУ. Вот это и есть пример настоящего заговора молчания учёных.
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 17:03
    Ципса не одобряет.
    +1−3
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