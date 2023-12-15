Польша откажется от версии о вине России в катастрофе Ту-154 под Смоленском

Власти Польши решили отказаться от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, когда погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом в пятницу, 15 декабря, журналистам заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.

«Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом», — сказал он. Также Кервиньский добавил, что время «теорий заговора и лжи» закончилось.

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорт Смоленск-Северный. Тогда погибло 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, а также известные политики и военные.



Межгосударственный авиационный комитет (МАК) через год объявил, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. Комисcия экс-главы МВД Польши Ежи Миллера назвала причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.



Однако позже польские власти не согласились с этим и создали новую комиссию.

