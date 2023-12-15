В Петербурге сократилась доля инвестиционных покупок жилья

Интерес к инвестициям в жилье в Петербурге снизился во всех сегментах рынка. Как показали данные исследования аналитического центра «Группы ЛСР», доля сделок для сохранения средств или для перепродажи по сравнению с 2022 годом снизилась почти в два раза: в комфорт-классе — с 38 до 20%, в сегменте «бизнес» — с 32 до 19%, а в премиальном — с 30 до 13%.



Спрос сместился в сторону покупки жилья для себя — не для получения дохода, а для улучшения жилищных условий. Как полагают аналитики, такое перераспределение вызвано изменениями в ипотечных программах для семей и IT-специалистов.