В Петербурге сократилась доля инвестиционных покупок жилья

Интерес к инвестициям в жилье в Петербурге снизился во всех сегментах рынка. Как показали данные исследования аналитического центра «Группы ЛСР», доля сделок для сохранения средств или для перепродажи по сравнению с 2022 годом снизилась почти в два раза: в комфорт-классе — с 38 до 20%, в сегменте «бизнес» — с 32 до 19%, а в премиальном — с 30 до 13%.
Спрос сместился в сторону покупки жилья для себя — не для получения дохода, а для улучшения жилищных условий. Как полагают аналитики, такое перераспределение вызвано изменениями в ипотечных программах для семей и IT-специалистов.
Поскольку основным инвестиционным типом квартир были студии, сокращение доли инвесторов повлекло за собой и снижение интереса к студиям. В сегменте «комфорт» в 2023-м на долю сделок со студиями пришлось 30% против 55% в 2022 году, в бизнес-классе сокращение произошло с 22 до 15%, а в элитном — с 22 до 18%. На этом фоне выросла привлекательность квартир с двумя спальнями и однушек в комфорт-классе.
В рамках исследования опросили почти 5 тысяч респондентов — покупателей квартир в различных ЖК компании.