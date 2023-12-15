Эксперты считают, что реформа льготной ипотеки увеличит число студий на первичном рынке

Предложенные изменения по условиям выдачи льготной ипотеки, особенно снижение максимального размера кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей, заметно повлияют на спрос на жилье. По мнению генерального директора операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, в новый лимит не сможет вписаться даже значительная часть однокомнатных квартир в городской черте, как следствие, застройщики будут проектировать больше студий.

— Кроме того, рыночные ставки превышают 18% годовых, фактически становясь заградительными, — говорит эксперт. — По всем этим причинам застройщики будут вынуждены проектировать больше студий в новых проектах. В последние годы средняя площадь вводимого жилья в Петербурге неизменно составляет около 40 кв. м, а доля студий и однокомнатных квартир в среднем по рынку по-прежнему более 50%. Сокращение лимита по льготным программам вовсе не поможет увеличить долю более просторного жилья.