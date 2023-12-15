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    Эксперты считают, что реформа льготной ипотеки увеличит число студий на первичном рынке

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    Предложенные изменения по условиям выдачи льготной ипотеки, особенно снижение максимального размера кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей, заметно повлияют на спрос на жилье. По мнению генерального директора операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, в новый лимит не сможет вписаться даже значительная часть однокомнатных квартир в городской черте, как следствие, застройщики будут проектировать больше студий.

    — Кроме того, рыночные ставки превышают 18% годовых, фактически становясь заградительными, — говорит эксперт. — По всем этим причинам застройщики будут вынуждены проектировать больше студий в новых проектах. В последние годы средняя площадь вводимого жилья в Петербурге неизменно составляет около 40 кв. м, а доля студий и однокомнатных квартир в среднем по рынку по-прежнему более 50%. Сокращение лимита по льготным программам вовсе не поможет увеличить долю более просторного жилья.

    Эксперт считает логичным предложение распространить семейную ипотеку только на жилье площадью более 50 квадратных метров, так как семьям нужны большие квартиры и пониженные ставки на них помогут решить жилищный вопрос этой категории покупателей. Также, по мнению Дениса Заседателева, перспективное увеличение минимального первоначального взноса по льготным программам до 30% позволит охладить ипотечный рынок и снизить расходы бюджета на компенсации банкам, возросшие из-за ключевой ставки.

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