В Екатеринбурге женщина выбросила новорожденного ребенка в пакете на мороз. Малыша спас счастливый случай

В Екатеринбурге женщина попыталась убить своего новорожденного сына, оставив его на морозе под окнами своего дома. Малыша в полиэтиленовом пакете по счастливой случайности нашел житель соседнего дома, который услышал слабый писк из сугроба, в котором ребенок провел около получаса. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.
Младенца обнаружили в сугробе под окнами дома на улице Краснофлотцев около 4 часов утра 15 декабря. Мужчина, который нашел пакет с ребенком в столь ранний час, по счастливой случайности не нашел парковочного места в своем дворе и решил оставить машину в соседнем, пишет E1.RU. Он положил ребенка греться в салон автомобиля и вызвал полицию и скорую помощь.
Прибывшие полицейские, пишет портал, быстро нашли мать мальчика. 20-летняя девушка, открывшая им дверь, была вся в крови, также кровью был залит пол. Она пояснила, что родила около 03:30. Известно, что в Екатеринбург она приехала на работу из Челябинской области.
Мальчик родился доношенным, весом около 2,5 килограмма и ростом — 50 сантиметров. Сейчас он находится в реанимации. Про мать известно, что она живет в съемной квартире, работает в магазине. Отец ребенка про беременность якобы даже не знал. Молодая женщина также находится в реанимации.
Что побудило женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, следователи выяснят, когда она придет в себя, — рассказал журналистам глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. В СК отмечают, что мать ребенка действовала осознанно и понимала, что ребенок быстро замерзнет насмерть. Температура воздуха в Екатеринбурге минувшей ночью была около 20 градусов мороза.