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    Сказочный эльф распустился и скоро пойдет с Мисс Вселенной по залам Царского Села

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    2 комментария

    В музее-заповеднике «Царское Село» зацвели хризантемы, укорененные черенки которых передавал из своей коллекции Никитский ботанический сад. 21 сорт хризантем, среди которых обладатели красивых названий «Белая чайка», «Лепестковый дождь», «Сказочный эльф» и «Мисс Вселенная», привезли в музей из Крыма в августе.

    Хризантемы пока только начинают цвести в Верхних теплицах, и туда пока посетителей не водят. Но уже после Нового года цветы начнут срезать и в букетах расставлять по дворцовым залам.

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    «Это первое робкое цветение крымских хризантем, — рассказывает главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. — Видно, что они пока окончательно не приспособились к условиям наших оранжерей. Мы за ними ухаживаем, внимательно наблюдаем. Затем наши садовники их расчеренкуют, и начнется новый жизненный цикл хризантем. Уверены, что цветение в следующем году будет более полноценным».

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    Комментарии 2

    Komarinsk201915 Дек 2023 в 16:07
    Красивые цветы, особенно на первом фото!
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:59
    Конткурсы типа мисс Вселенная стали не интересны, потому что красавиц развелось премного и на сие звание (с появлением интернета и популярностью пластической хирургии и безоперационных методик омоложения) могут претендовать сотни тысяч женщин.
    +0−0
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