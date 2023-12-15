Сказочный эльф распустился и скоро пойдет с Мисс Вселенной по залам Царского Села

В музее-заповеднике «Царское Село» зацвели хризантемы, укорененные черенки которых передавал из своей коллекции Никитский ботанический сад. 21 сорт хризантем, среди которых обладатели красивых названий «Белая чайка», «Лепестковый дождь», «Сказочный эльф» и «Мисс Вселенная», привезли в музей из Крыма в августе.
Хризантемы пока только начинают цвести в Верхних теплицах, и туда пока посетителей не водят. Но уже после Нового года цветы начнут срезать и в букетах расставлять по дворцовым залам.
«Это первое робкое цветение крымских хризантем, — рассказывает главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. — Видно, что они пока окончательно не приспособились к условиям наших оранжерей. Мы за ними ухаживаем, внимательно наблюдаем. Затем наши садовники их расчеренкуют, и начнется новый жизненный цикл хризантем. Уверены, что цветение в следующем году будет более полноценным».