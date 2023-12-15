Культуролог расскажет, как вся Россия Петербург строила: кто, из чего и какими силами

Жилье мазанка ассоциируется в первую очередь с Украиной. Но, например, при строительстве Петербурга зажиточный человек, получив участок земли на 100–300 дворов, строил на нем в том числе мазанки: деревянное строение обмазывали глиной, ее можно было раскрасить «под камень». Владельцы участков на большее количество дворов обязаны были строить дома большего размера и каменные. Пройдет еще несколько лет, и петровский указ 1714 года лишит богатых жителей всех прочих губерний возможности построить что-то новое из камня: весь камень предназначался Петербургу. Петру I в новой столице требовался не только камень, но и мастера-каменщики: их крайне не хватало. Указ, фактически лишавший их работы в своих губерниях, вынуждал переезжать в Петербург. Так страна «скидывалась» на новостройку не только материалом, но и кадрами. И если камень как материал стоек, то с кадрами была «текучка» — на тот свет: тяжелый физический труд на пронизывающем невском ветру не щадил. Как шло беспрецедентное для России строительство? Кто был в числе первостроителей? Кем были так называемые «вольные люди»? На каких условиях трудились в новом городе иностранцы? Что делали пленные шведы? Об этом расскажет кандидат культурологии Мария Кочиева. Слушаем лекцию «Как Россия Петербург строила» 18 декабря в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин). Начало в 18:30.

