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    В Кудрово 11-летнюю школьницу нашли под окнами. Она в реанимации

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    7 комментариев

    Медики спасают жизнь девочке, которую госпитализировали с тяжёлыми травмами от дома во Всеволожском районе Ленинградской области ранним утром пятницы. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 декабря.

    Бригада скорой забрала 11-летнюю школьницу от дома в Кудрово. Её нашли под окнами 16-этажки около восьми часов утра. Пострадавшую поместили в реанимацию.

    Известно, что девочка живёт с матерью, учится в пятом классе и, по предварительным данным, в пятницу не хотела посещать уроки. В особенности физкультуру.

    По данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов работали на 13 этаже дома. Записки от школьницы найдено не было. Все обстоятельства случившегося будет выяснять Следственный комитет.

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    Комментарии 7

    28036016615 Дек 2023 в 15:52
    Неужели все эти комментаторы граждане России? Больное общество капитализма! Дать бы почитать всё это президенту Путину - капиталисту, русофобу ( все его 23 года этнические русские вымирают) и главе правящего класса русофобской буржуазии! И судя по цензорам Фонтанки, тоже с головой не в порядке, чтобы оставлять такие комментарии. И само интернет -издание Фонтанка, не знаю кто его хозяин, но, судя по комментариям, привлекает это СМИ только - русофобов, антисоветчиков и больных!
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:04
    под окному)))
    +1−0
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