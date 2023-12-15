В Кудрово 11-летнюю школьницу нашли под окнами. Она в реанимации

Медики спасают жизнь девочке, которую госпитализировали с тяжёлыми травмами от дома во Всеволожском районе Ленинградской области ранним утром пятницы. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 декабря.



Бригада скорой забрала 11-летнюю школьницу от дома в Кудрово. Её нашли под окнами 16-этажки около восьми часов утра. Пострадавшую поместили в реанимацию.



Известно, что девочка живёт с матерью, учится в пятом классе и, по предварительным данным, в пятницу не хотела посещать уроки. В особенности физкультуру.



По данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов работали на 13 этаже дома. Записки от школьницы найдено не было. Все обстоятельства случившегося будет выяснять Следственный комитет.

