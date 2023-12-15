Сотрудники московского машиностроительного завода получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

Десять сотрудников московского машиностроительного предприятия имени В.В.Чернышева (АО «ММП имени В.В. Чернышева») получили сроки за хищения запчастей к истребителям МиГ-29 минимум на 50 миллионов рублей. Их признали виновными в особо крупной краже и организации преступного сообщества (158, 210 УК РФ). Запчасти контрабандой вывозили из России, пишет 15 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и области.



Фигурантами уголовного дела являются бывший сотрудник завода, а также девять действующих работников. Установлено, что они являются участниками группировки, которая похищала комплектующие к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29. Запчасти, как сообщает ФСБ, вывозили в интересах оборонных ведомств иностранных государств. Всего было похищено продукции на сумму до 50 миллионов рублей. Подсудимых приговорили к лишению свободы на срок до 17 лет.

