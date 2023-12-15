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    На экранах — новогодняя комедия с Яном Цапником «Новогодний ол инклюзив»

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    21 декабря в кино стартует комедия Олега Асадулина («Булки», «Зеленая карета») «Новогодний ол инклюзив». По сюжету две очень разные семьи на Новый год случайно сняли один и тот же коттедж по системе «все включено». Отцы семейств давно враждуют, так что за дом начинается конкуренция — а тут еще приходит информация, что в округе рыщут беглые преступники. Так что двум семействам волей-неволей придется сплотиться и встретить самый странный Новый год в своей жизни.

    В ролях — Ян Цапник («Лед», «Одна»), Юлия Александрова («Все умрут, а я останусь»), Олеся Судзиловская («Камень»); в камео полицейских также появятся Роман Попов («Полицейский с Рублевки») и Сергей Селин («Улицы разбитых фонарей»).

    6+

    Матвей Пирогов

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