Полиция показала карманника, промышлявшего на Невском проспекте

Петербургский главк показал карманника, которого подозревают в кражах у туристов в центре города. Судя по кадрам, он присматривал иностранцев у гостиницы.
Видео 15 декабря публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Камера «поймала» подозреваемого на Малой Морской — там расположен пятизвёздочный отель, в котором проживает гражданин Китая.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кошелёк туриста с рублями и юанями умыкнули на Невском проспекте, 22. По данным главка, 49-летнего мужчину задержали с поличным, а потом изобличили в ноябрьской краже примерно на том же месте у гостьи из Китая.
«Похищенное изъято», — уточнили в полиции.
По информации «Фонтанки», на кражах у иностранцев попался житель Выборга, известный в среде карманных воров как Буба. За аналогичное его ловили в период чемпионата мира по футболу и вменяли редкую для уличных жуликов квалификацию — кражу организованной группой. В апреле прошлого года он услышал очередной обвинительный приговор, получил срок в колонии строгого режима, но в ИК не уехал, отбыв наказание под стражей.