Полиция показала карманника, промышлявшего на Невском проспекте

Петербургский главк показал карманника, которого подозревают в кражах у туристов в центре города. Судя по кадрам, он присматривал иностранцев у гостиницы.



Видео 15 декабря публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Камера «поймала» подозреваемого на Малой Морской — там расположен пятизвёздочный отель, в котором проживает гражданин Китая.

