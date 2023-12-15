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    Полиция показала карманника, промышлявшего на Невском проспекте

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    11 комментариев

    Петербургский главк показал карманника, которого подозревают в кражах у туристов в центре города. Судя по кадрам, он присматривал иностранцев у гостиницы.

    Видео 15 декабря публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Камера «поймала» подозреваемого на Малой Морской — там расположен пятизвёздочный отель, в котором проживает гражданин Китая.

    ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Кошелёк туриста с рублями и юанями умыкнули на Невском проспекте, 22. По данным главка, 49-летнего мужчину задержали с поличным, а потом изобличили в ноябрьской краже примерно на том же месте у гостьи из Китая.

    «Похищенное изъято», — уточнили в полиции.

    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    По информации «Фонтанки», на кражах у иностранцев попался житель Выборга, известный в среде карманных воров как Буба. За аналогичное его ловили в период чемпионата мира по футболу и вменяли редкую для уличных жуликов квалификацию — кражу организованной группой. В апреле прошлого года он услышал очередной обвинительный приговор, получил срок в колонии строгого режима, но в ИК не уехал, отбыв наказание под стражей.

    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Карманная кража
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    УДИВЛЕНИЕ3
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    Комментарии 11

    vic_5e4cd1938d1a815 Дек 2023 в 15:59
    Старовато выглядит для 49 лет
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:57
    Слишком гуманные наказания за кражу.
    +0−0
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