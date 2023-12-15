На Колыме могут ввести курортный сбор

Власти Магаданской области рассматривают возможность введения курортного сбора для туристов. Эти деньги планируется направить на развитие туризма и создание положительного имиджа региона, сообщает 15 декабря Газета.Ru со ссылкой на правительство региона.
Предполагается, что курортный сбор поможет обновить и создать туристическую инфраструктуру в Магаданской области, а также модернизировать материально-техническую базу в сфере туризма. Однако пока решение по этому вопросу не принято. На этом этапе требуется тщательная оценка всех заинтересованных сторон, рассказали в пресс-службе правительства.
Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы оплачивают при заселении в гостиницы, стартовал в РФ в 2018 году. В августе 2023 года президент РФ поручил правительству предоставить всем регионам право вводить курортный сбор с 15 декабря.
Санкт-Петербург присоединился к курортному сбору 1 октября — до 31 марта 2024 года в городе действует нулевая ставка, а уже с апреля размер сбора составит 100 рублей в сутки. Взнос будет обязательным как для российских, так и для иностранных туристов.