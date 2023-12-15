    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.67eur97.74

    На Колыме могут ввести курортный сбор

    1001
    13 комментариев

    Власти Магаданской области рассматривают возможность введения курортного сбора для туристов. Эти деньги планируется направить на развитие туризма и создание положительного имиджа региона, сообщает 15 декабря Газета.Ru со ссылкой на правительство региона.

    Предполагается, что курортный сбор поможет обновить и создать туристическую инфраструктуру в Магаданской области, а также модернизировать материально-техническую базу в сфере туризма. Однако пока решение по этому вопросу не принято. На этом этапе требуется тщательная оценка всех заинтересованных сторон, рассказали в пресс-службе правительства.

    Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы оплачивают при заселении в гостиницы, стартовал в РФ в 2018 году. В августе 2023 года президент РФ поручил правительству предоставить всем регионам право вводить курортный сбор с 15 декабря.

    Санкт-Петербург присоединился к курортному сбору 1 октября — до 31 марта 2024 года в городе действует нулевая ставка, а уже с апреля размер сбора составит 100 рублей в сутки. Взнос будет обязательным как для российских, так и для иностранных туристов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МагаданКурортный сборКолыма
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    Гость15 Дек 2023 в 15:56
    Жаль. Думал поехать в отпуск в тур по Колыме, а теперь еще крепко подумаю))
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:53
    Шакалы по всей стране людей обирают. Человек - новая нефть.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close