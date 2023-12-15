Оттепель в Петербурге началась с квартиры режиссера — на него сверху полил дождь

«Снег растаявший, он — вода», — поет классик. Видимо, теперь эта вода течет прямо с потолка в квартире старого дома на Социалистической улице.

Хозяин жилища — режиссер-документалист Антон Каттин — рассказал «Фонтанке» 15 декабря, что дождь с потолка у него идет из-за оттепели. Снег на крыше подтаял, и все полилось в квартиру, которая находится на последнем этаже.

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По словам мужчины, лить с потолка начало еще около 10 дней назад. Позвонили диспетчеру, оставили заявку, но никто так и не пришел. «Потом были заморозки, и все замерзло на недельку и больше не текло. Вот, оттепель началась, и снова все пошло. Снова звонили, снова оставили заявку, снова никто не пришел. Снег до сих пор не скинули с крыши. Пока тепло и пока он там лежит, у нас будет течь», — уверен Антон.



По словам мужчины, топит чердак дома, а оттуда вода просачивается в квартиру. Некоторые балки на чердаке уже сгнили, говорит Антон.



«Главная проблема в том, что почти в каждом доме коммуникации — именно горячей воды, отопления — проходят обычно сверху и все это плохо изолировано. <…> В результате имеем большой слой снега, который начинает таять, потому что крыша теплая, и даже если крыша хорошо сделана, все равно через стыки может течь. Тут у нас явно еще какие-то дырки, видимо, от предыдущих альпинистов», — пояснил наш собеседник.

Дом № 6 на Социалистической улице был построен еще в 1873 году. Сейчас его обслуживает ЖКС № 2 Центрального района. В администрации района «Фонтанке» пояснили, что заявка по этому адресу поступила 13 декабря. На следующий день специалисты приехали, однако заявителя дома не оказалось, и на звонки он не ответил.

«Повторный выход на адрес запланирован в ближайшее время. В случае наличия ущерба от протечки управляющая компания по соглашению с собственником выполняет необходимый ремонт или компенсирует ущерб», — уточнили в пресс-службе.