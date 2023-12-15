Электричка из Выборга насмерть сбила лося

Лось попал под электричку во Всеволожском районе Ленинградской области. Животное погибло. Подробности 15 декабря сообщает пресс-служба петербургского ЛУ МВД России на транспорте.
Инцидент произошел накануне около шести часов вечера. Лось перебегал железнодорожные пути и его сбила электричка сообщением «Выборг-Санкт-Петербург».
Дикое животное погибло от травм. На график движения поездов по данному участку столкновение не повлияло.
Информацию по факту гибели лося передали в территориальное управление охотничьего хозяйства.