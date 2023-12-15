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    Электричка из Выборга насмерть сбила лося

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    4 комментария

    Лось попал под электричку во Всеволожском районе Ленинградской области. Животное погибло. Подробности 15 декабря сообщает пресс-служба петербургского ЛУ МВД России на транспорте.

    Инцидент произошел накануне около шести часов вечера. Лось перебегал железнодорожные пути и его сбила электричка сообщением «Выборг-Санкт-Петербург».

    Дикое животное погибло от травм. На график движения поездов по данному участку столкновение не повлияло.

    Информацию по факту гибели лося передали в территориальное управление охотничьего хозяйства.

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    Комментарии 4

    Гость15 Дек 2023 в 13:25
    электричичка приговаривается к утилизации
    +0−0
    DEMOMON15 Дек 2023 в 13:18
    Лось подумал, не трамвай, объедет.
    +0−0
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