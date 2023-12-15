    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -9

    1 м/с, сев

    762мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.67eur97.74

    Маленький мальчик попал к медикам, выбрав неудачную горку для катания на «ватрушке» в Петербурге

    1752
    3 комментария

    Зимняя радость закончилась для пятилетнего мальчика в Невском районе головной болью.

    Вместе с папой ребенок гулял у дома на Шлиссельбургском проспекте накануне около половины восьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Для катания на горке родитель взял «ватрушку». Мальчик раскрутился на спуске, выпал из «ватрушки» и ударился головой о карусель.

    Отец отвел его в поликлинику, где у мальчика зафиксировали травмы головы. Мальчика отпустили домой, оценив его состояние как удовлетворительное.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КарусельВатрушкаКатание на ватрушках
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость15 Дек 2023 в 12:46
    Идиоты теперь потребуют горку закрыть?
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 12:39
    сколько подобных случаев, и ничего, катаются на ватрушках, зачем санки придумывали, когда есть неуправляемая ватрушка
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close