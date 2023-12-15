Маленький мальчик попал к медикам, выбрав неудачную горку для катания на «ватрушке» в Петербурге

Зимняя радость закончилась для пятилетнего мальчика в Невском районе головной болью.



Вместе с папой ребенок гулял у дома на Шлиссельбургском проспекте накануне около половины восьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Для катания на горке родитель взял «ватрушку». Мальчик раскрутился на спуске, выпал из «ватрушки» и ударился головой о карусель.



Отец отвел его в поликлинику, где у мальчика зафиксировали травмы головы. Мальчика отпустили домой, оценив его состояние как удовлетворительное.

