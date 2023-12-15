А мама говорила! Разбираемся с неврологом, лором и трихологом, что будет, если зимой не носить шапку

Хотите сохранить здоровыми волосы, уши и мозг? Носите шапку! Иллюстрация: Мария Романова / 59.RU Поделиться Поделиться





Сколько раз в детстве вы слышали перед выходом из дома фразу от мамы или бабушки: «Надень шапку, а то...» Дальше у каждого была своя страшилка: менингит, отмороженные уши или просто простуда. Что из этого правда, а что — преувеличение? И какие еще могут быть последствия у прогулок без шапки? Выясняли наши пермские коллеги из 59.RU.

Не ходи без шапки, а то будет менингит! Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причиной заболевания обычно является инфекция. Менингит может приводить к летальному исходу. Самые частые симптомы: оцепенелость мышц шеи, лихорадка, спутанность сознания или изменение психического состояния, головная боль, тошнота и рвота. К менее частым относятся судороги, кома, потеря слуха или зрения, когнитивные нарушения или слабость мышц конечностей.

По словам пермского невролога Светланы Селезневой, головной и спинной мозг хорошо спрятаны внутри организма: важные органы находятся под ликвором (спинномозговой жидкостью), костями, мягкими тканями, подкожной клетчаткой и кожей.

— Просто так, пройдясь без шапки и без куртки, мозги отморозить нельзя. Мамина страшилка — это преувеличение. Но она имеет под собой определенные правдивые ситуации: на фоне переохлаждения можно простудиться, заболеть синуситом или отитом, и уже эти болезни могут осложниться менингитом. Холод может повлиять на мозг только в случае тяжелого общего переохлаждения, но это не рядовая ситуация, такие пациенты госпитализируются в отделение реанимации, — уточняет специалист. Но это не значит, что сейчас можно спокойно разгуливать без шапки. При продолжительном нахождении на холоде замедляются процессы обмена веществ в организме, что приводит к нарушению работы центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и других функций организма.

Врач объясняет: по мере снижения температуры повышается вязкость крови, снижается насосная функция сердца (нагнетание крови в сосуды) и вентиляция легких. При этом снижение температуры тела до 26–27 °C может вызвать первичный паралич дыхательного центра — это когда мозг перестает управлять дыханием и оно останавливается. Температура ниже 24–25 °C также вызывает нарушение ритма сердца и острую сердечную недостаточность. Если температура внутренних органов человека падает до 23 °C , то останавливаются дыхание и кровообращение — человек умирает.

Не ходи без шапки, а то будет отит! Отит — это воспалительное заболевание, развивающееся в различных отделах уха. Симптомы: пульсация в ухе, резкая болезненность, отдающая в шею, глаз или зубы, усиление боли при жевании, разговоре, смыкании челюсти, покраснение. От холода могут страдать три уха человека — наружное (раковина и слуховой проход), среднее (барабанная полость и слуховая трубка) и внутреннее (каналы, отвечающие за равновесие и положение тела в пространстве). Но не всегда это прямое влияние холода. По словам отоларинголога Артема Чарушина, когда холод воздействует на наружное ухо, речь может идти только об обморожении ушной раковины. Но наружный отит может возникнуть и летом, на его появление влияют попадание воды, травмы и воспаление кожи слухового прохода.

— Второй момент — это воздействие холода на голову и в целом на организм. В таком случае холод снижает способности иммунной системы, повышается риск ОРВИ с насморком и поражением слизистой носа. А это уже причина развития среднего отита — воспаления барабанной полости и других отделов, — объясняет врач.

Отит внутреннего уха еще называют лабиринтитом — это осложнение отита среднего ушного отдела. Лабиринтит возникает, когда воспаление из носа и среднего уха перетекает в глубинные ушные каналы — лабиринты.

Острому среднему отиту в основном подвержены малыши. По данным Артема Чарушина, к 3 годам 70% детей хотя бы раз переносят острый средний отит из-за особенностей строения слуховой трубы. Она шире, чем у взрослых, и работает «по открытому типу» — то есть взрослый должен что-то проглотить, чтобы ухо открылось, а у детей оно открыто само по себе и расположено более горизонтально. Также дети рискуют больше, потому что часто находятся в горизонтальном положении и сопли могут затечь в ухо. Третья причина — несформировавшийся иммунитет.



— Среди взрослых чаще болеют те, кто имеет предрасполагающий фактор — например, искривление носовой перегородки и проблемы с иммунитетом. Переохлаждение — это общий фактор риска для ОРЗ и среднего отита, — уточняет лор.

Сколько времени нужно находиться на холоде, чтобы возникли проблемы? По словам лора, это происходит индивидуально. Но, чтобы свести риски к минимуму, врач советует не забывать про шапку: чем меньше теплоотдачи и перепадов температур, тем меньше стресса для организма.

Не ходи без шапки, а то волосы выпадут! И эта страшилка частично оказалась правдивой. По словам трихолога Екатерины Кривощековой, ходить без шапки вредно и для волос, и для сосудов — их спазм может случиться даже при незначительном минусе. — Надо смотреть на температуру на улице. Если она –3 градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, а значит, нарушится питание волос. Спазмы сосудов, которые возникают из-за переохлаждения головы, напрямую связаны с проблемой выпадения волос, — предупреждает специалист. — Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос. Тут нужно выбирать. Поэтому, когда температура воздуха ниже –7 градусов, шапка необходима. И это касается не только женщин. Считается, что лысина у мужчин — это генетическая предрасположенность. Но если мужчина не будет в прямом смысле беречь голову на морозе, пострадают волосяные фолликулы и это послужит триггером для ускорения процесса истончения и выпадения волос.

Еще один довод, чтобы убедить вас носить шапку: Екатерина Кривощекова уточняет, что при перепаде температур тоже происходит спазм сосудов, из-за чего волосы могут недополучить питательных веществ и их рост замедлится. Да, расти они будут, но более тонкими. Мороз может повлиять не только на волосы у корней, но и по всей длине — они становятся более сухими и ломкими. Но помимо этого еще влияет факт окрашивания и электризация волос, которая возникает, когда включают батареи.

— Чтобы это остановить, нужно носить шапку и подобрать правильный уход под определенное время года. Подобрать шампунь под pH кожи головы: если этот показатель выше 5,5, значит, кожа находится в щелочной среде, которая благоприятна для размножения различного грибка и ненужных микробов. Поэтому может возникнуть себорея (повышенное выделение сала. — Прим. ред.), а также ломкость, сухость, выпадение и потом уже алопеции разных видов. Самое элементарное — не запускать эту ситуацию и вовремя обращаться к специалистам.