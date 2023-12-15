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    Убийство, совершенное четверть века назад в Петербурге, раскрыто. Задержан несостоявшийся актер

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    Сотрудники уголовного розыска Калининского района Петербурга не побоялись уральского мороза, чтобы задержать подозреваемого в убийстве, совершенном четверть века назад.

    Тело 27-летней женщины со следами насильственной смерти было найдено в квартире дома на проспекте Науки в августе 1997 года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 декабря. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», расследование по которому приостановили, так как не нашли подозреваемого.

    Его нашли в 2023 году в Нижнем Тагиле. 43-летний мужчина окончил заочное отделение факультета сценических искусств, но по специальности не работал.

    Его привезут в Петербург и передадут в руки СК.

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    Комментарии 6

    Гость15 Дек 2023 в 09:57
    Очередной плевок в УПК.
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