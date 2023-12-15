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    У школы на юге Петербурга задержали мужчину, совершавшего непотребство

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    Жительница Кировского района Петербурга сообщила в полицию об онанировавшем у школы мужчине.

    В заявлении, которое поступило в 112 накануне около полудня, она сообщила, что странное у школы на бульваре Новаторов увидела ее 11-летняя дочь, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 декабря. Мужчина подсматривал за детьми и совершал действия сексуального характера.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 34-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 8

    Гость15 Дек 2023 в 09:57
    шерсть
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