У школы на юге Петербурга задержали мужчину, совершавшего непотребство

Жительница Кировского района Петербурга сообщила в полицию об онанировавшем у школы мужчине.
В заявлении, которое поступило в 112 накануне около полудня, она сообщила, что странное у школы на бульваре Новаторов увидела ее 11-летняя дочь, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 декабря. Мужчина подсматривал за детьми и совершал действия сексуального характера.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 34-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.