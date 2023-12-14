В Красносельском районе 15 домов до утра остались без тепла и горячей воды. Их переключают на другой трубопровод

Подача теплоснабжения и горячей воды ограничена в нескольких домах Красносельского района, где специалисты завершили монтаж нового трубопровода у дома 52 по улице Маршала Захарова.
Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», подачу теплоснабжения и горячей воды возобновят в пять часов утра 15 декабря в связи с переключением абонентов с сети-дублера на реконструированный участок. По данным «Фонтанки», ограничения коснулись 15 домов в районе, в том числе дома 95, корпус 2, по Ленинскому проспекту.
«Теплосеть Санкт-Петербурга» обращает внимание, что плановые ремонтные работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглогодично. Графики работ планируются заранее.