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    В Красносельском районе 15 домов до утра остались без тепла и горячей воды. Их переключают на другой трубопровод

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    4 комментария

    Подача теплоснабжения и горячей воды ограничена в нескольких домах Красносельского района, где специалисты завершили монтаж нового трубопровода у дома 52 по улице Маршала Захарова.

    Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», подачу теплоснабжения и горячей воды возобновят в пять часов утра 15 декабря в связи с переключением абонентов с сети-дублера на реконструированный участок. По данным «Фонтанки», ограничения коснулись 15 домов в районе, в том числе дома 95, корпус 2, по Ленинскому проспекту.

    «Теплосеть Санкт-Петербурга» обращает внимание, что плановые ремонтные работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглогодично. Графики работ планируются заранее.

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    Комментарии 4

    Гость14 Дек 2023 в 19:17
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