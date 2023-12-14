Дар божий и яичница. О чем говорили журналисты, народ и Владимир Путин четыре с лишним часа

Фото: пресс-служба президента РФ Поделиться Поделиться





«Вчера утром написала на сайт «Москва Путину» вопрос, что не платят зарплату, а уже вечером она пришла», — так перед началом большого прямого эфира с президентом РФ ведущие обосновали значимость этого жанра. В этом году общение президента с журналистами и народом решили объединить в новом формате, который объединил Прямую линию и Большую пресс-конференцию — «Итоги года с Владимиром Путиным».



«Кондиционеры шуруют», «как там у него с яйцами», «что она сделала, чтобы на нее охотиться, она что, крупный оппозиционный деятель», «дети — это дар божий» и «ЧВК в законе» — ярких цитат в этом году было сравнительно немного, но все — на злобу дня. В эфире появился даже «гражданин из Петербурга» — двойник Путина. Вот главное, что сказал президент за четыре с лишним часа.



Приоритет — суверенитет (снаружи и изнутри) Так Владимир Путин ответил на вопрос о том, какие задачи он считает главными в связи со своим выдвижением на очередных президентских выборах.



«Я думаю, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Её просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет, — сказал Путин. — Поэтому главное — это укрепление суверенитета. Суверенитета внешнего — это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Укрепление общественного суверенитета — обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере суверенитета, в сфере экономики, технологического суверенитета».



Фото: скриншот трансляции прямой линии Поделиться Поделиться





Когда наступит мир «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, — заявил Путин. — Они не меняются. Я напомню, о чём мы говорили: денацификация и демилитаризация Украины и её нейтральный статус».

Вторая волна мобилизации не нужна В зоне спецоперации сейчас находятся 244 тысячи мобилизованных. В ходе частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. «Отлично воюют ребята. 14 Героев России из числа мобилизованных... 41 тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее... После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на контракт. Планировали набрать к концу года 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч. Поток мужчин не сокращается, — сказал президент. — Вместе с добровольцами — это примерно полмиллиона человек. Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет».



Патриотизм хороший, а не квасной Ветераны боевых действий, по словам президента, в высшей степени востребованы в сфере воспитания школьников и молодежи. В этой связи Путин вспомнил Бисмарка:

«Он служил когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывает не полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это правильно, это точно, абсолютно. Вот это воспитание молодых людей в духе патриотизма, в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, чрезвычайно важно».

Путин отметил, что уже более тысячи ветеранов боевых действий на Украине работают в школах и с детскими подростковыми коллективами.



Во что обходятся новые регионы «Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, социальную жизнь России, — сказал Путин. — Плюс у нас установились побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили, по-моему, под 100–140, где-то в районе 150 миллиардов (в развитие новых регионов. — Прим. ред.). И планируется другими регионами вложить еще примерно 100 миллиардов. Но важно, что в этом году эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается».



Она что, оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться? Владимиру Путину задали вопрос о том, не слишком ли большие сроки назначают за ненасильственные, экономические преступления. В частности, дело в отношении журналистки и администратора телеграм-канала Александры Баязитовой, которая получила пять лет за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, а просили ей и вовсе двузначную цифру, сравнили с «охотой на ведьм».



«Не перегибайте. Какая охота на ведьм? — сказал Путин. — Я не знаю эту ситуацию до деталей, но что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли?» Президент отметил, что закон есть закон, но он и сам «немножко оторопел», когда услышал, что за экономическое преступление дают 14–15 лет. «Перебор, очевидно», — сказал Путин и пообещал попросить Госдуму еще раз оценить эти нормы Уголовного кодекса.



Как у него с яйцами Рост цен на куриное яйцо президент объяснил «сбоем в работе правительства».

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, — сказал Путин. — Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил: «А у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное». Знаете, что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан».



Фото: скриншот трансляции прямой линии Поделиться Поделиться





По словам президента, объемы производства не поспели за спросом, к тому же импорт в должном объеме не открыли вовремя.

«Сожалею и приношу извинения, это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — сказал Путин.

ЧВК упомянут в законе? Вопрос о статусе бойцов частных военных компаний задал президенту Сергей Соболев, который заключил контракт с ЧВК 13 ноября 2022 года. А по возвращении из зоны боевых действий ему отказали в выдаче удостоверения ветерана боевых действий.

«Проблема есть, — сказал Путин, добавив, что эту проблему не должно было допустить Министерство обороны. — Формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. Это первое. Второе — контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, их выплаты осуществлялись наличными, и это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений». Путин добавил, что среди воевавших в составе ЧВК были близкие людей из его окружения. И эти бойцы имеют права на льготы и поддержку со стороны государства.



«Это моя позиция, — сказал Путин. — Министерство обороны это знает, правительство знает этот настрой. Если нужно, а может быть, без этого не обойтись, внести изменения в закон — значит, и это будет сделано».

Гражданин из Петербурга Пожалуй, самым эмоциональным эпизодом «Итогов года» стало появление на экране восьмилетней Алины из Волгограда, а следом за ней — двойника Путина. Алина спросила, не заменят ли ее и родителей с бабушкой роботы? А двойник, которого лаконично представили как студента СПбГУ, спросил об опасности искусственного интеллекта.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, — сказал Путин. — Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я». И добавил, что «гражданин из Петербурга», который не представился, — первый его двойник. А «бабушку никто не заменит».



фрагмент трансляции прямой линии

«Кондиционеры шуруют» В этом году к привычным крикам журналистов с мест и щелчкам аппаратуры в прямом эфире с Путиным добавился новый, менее привычный звук — покашливание президента.

«Кондиционеры шуруют», — объяснил Владимир Путин, прокашлявшись в очередной раз во время ответа на вопросы.

Дар божий для всех По поводу абортов Путин подчеркнул, что никакой «вакханалии запретной» в этом отношении нет, и сравнил ее возможные последствия с печальными результатами антиалкогольных кампаний. Решать проблему, по мнению президента, надо в трех направлениях.



«Первое — обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, — сказал Путин. — Это воспитание в том смысле, что ребёнок — это дар Божий. Это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Мы говорили о первичном звене здравоохранения, но кроме этого нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации, надо приводить там все в порядок. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. И третье — нужно думать о том, как дальше работать по поддержке семей с детьми: это ипотека, субсидии и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семей с детьми».



Встретив Путина, что вы ему скажете

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал замыкающий вопрос, когда время общения президента с народом перевалило за четвертый час: что бы Путин сказал самому себе образца 2000 года на фоне меняющихся событий?



«Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищи». Предупредил бы от избыточной наивности и доверчивости в отношении наших так называемых партнеров, — сказал Путин. И добавил совет, который сам себе прежнему дал бы: — Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения в становлении и развитии России».

Слушала президента Венера Галеева