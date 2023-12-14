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    Оконная рама свалилась с 20-го этажа на маму с малышом в Москве

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    Оконная рама упала на женщину и ее ребенка на западе Москвы. Конструкция пролетела 20 этажей. Столичный СК уже возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

    Инцидент произошел еще две недели назад на улице Герасима Курина. И мама, и ее малыш получили травмы, на данный момент их здоровью ничего не угрожает. Годовалый ребенок в момент происшествия находился в коляске.

    Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивают свидетелей, смотрят видео с камер, проводят экспертизы.

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