Оконная рама свалилась с 20-го этажа на маму с малышом в Москве

Оконная рама упала на женщину и ее ребенка на западе Москвы. Конструкция пролетела 20 этажей. Столичный СК уже возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент произошел еще две недели назад на улице Герасима Курина. И мама, и ее малыш получили травмы, на данный момент их здоровью ничего не угрожает. Годовалый ребенок в момент происшествия находился в коляске.



Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивают свидетелей, смотрят видео с камер, проводят экспертизы.

