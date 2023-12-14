Вызывали скорую для женщины. Серьезное ДТП остановило Зеленогорское шоссе у съезда с ЗСД

В 13:55 поступила информация о ДТП на съезде с ЗСД на Зеленогорское шоссе, в 100 метрах в сторону Солнечного, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Столкнулись два легковых автомобиля. На фото с места ДТП видно, что одна из машин в результате съехала в кювет.

Авария с пострадавшим произошла днем 14 декабря в Курортном районе Петербурга. Движение по Зеленогорскому шоссе затруднено в обе стороны.

На место вызывали скорую помощь для женщины. В ДТП также попал 8-летний ребенок, он не пострадал. В результате аварии один человек получил травмы средней степени тяжести.



По данным «Яндекс.Пробок», движение по Зеленогорскому шоссе по-прежнему затруднено. Пробка в область тянется со съезда с ЗСД, а в город — от Вокзальной улицы.