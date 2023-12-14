    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-в

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.89eur96.95

    Вызывали скорую для женщины. Серьезное ДТП остановило Зеленогорское шоссе у съезда с ЗСД

    3456
    2 комментария
    Фото: читательница «Фонтанки» Елизавета
    ПоделитьсяПоделиться

    Авария с пострадавшим произошла днем 14 декабря в Курортном районе Петербурга. Движение по Зеленогорскому шоссе затруднено в обе стороны.

    В 13:55 поступила информация о ДТП на съезде с ЗСД на Зеленогорское шоссе, в 100 метрах в сторону Солнечного, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Столкнулись два легковых автомобиля. На фото с места ДТП видно, что одна из машин в результате съехала в кювет.

    ПоделитьсяПоделиться

    На место вызывали скорую помощь для женщины. В ДТП также попал 8-летний ребенок, он не пострадал. В результате аварии один человек получил травмы средней степени тяжести.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по Зеленогорскому шоссе по-прежнему затруднено. Пробка в область тянется со съезда с ЗСД, а в город — от Вокзальной улицы.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: читательница «Фонтанки» Елизавета

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close