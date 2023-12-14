В Приморском районе купили больше всего встроенных коммерческих помещений в новостройках в 2023 году

В 2023 году в Петербурге и области продали на 18% больше встроенных коммерческих помещений, чем в 2022 году. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», всего за год реализовано 1,3 тыс. объектов стрит-ретейла, и 22% из них находились на территории Приморского района.



В самом районе больше всего помещений продавалось на территории исторического района Каменка, где идет активное новое строительство.



Самыми популярными у инвесторов стали помещения рядом с метро, а также среди новой застройки. Исторический центр, напротив, не был привлекательным из-за дороговизны лотов. Так, на Петроградский район пришлось лишь 3% от всех городских сделок, а на Центральный и Адмиралтейский районы — по 2% на каждый.

