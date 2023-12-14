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    В Приморском районе купили больше всего встроенных коммерческих помещений в новостройках в 2023 году

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    В 2023 году в Петербурге и области продали на 18% больше встроенных коммерческих помещений, чем в 2022 году. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», всего за год реализовано 1,3 тыс. объектов стрит-ретейла, и 22% из них находились на территории Приморского района.

    В самом районе больше всего помещений продавалось на территории исторического района Каменка, где идет активное новое строительство.

    Самыми популярными у инвесторов стали помещения рядом с метро, а также среди новой застройки. Исторический центр, напротив, не был привлекательным из-за дороговизны лотов. Так, на Петроградский район пришлось лишь 3% от всех городских сделок, а на Центральный и Адмиралтейский районы — по 2% на каждый.

    Что касается области, то здесь по итогам года продали на 10% больше помещений, чем годом ранее, рекордсменом по продажам стал Всеволожский район, вернее, его пригородная зона — Бугры и Мурино. После Приморского и Всеволожского тройку лидеров по продажам в агломерации замыкает Ломоносовский район области.

    70% предложения приходилось на самый востребованный формат помещений площадью до 100 кв. м, крупные лоты площадью более 500 кв. м составили менее 1%.

    Руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Светлана Московченко по итогам года отметила сокращение средней площади приобретенного помещения на 4% — она составила 70–80 кв. м.

    — В 2024 году можно ожидать сохранения спроса на коммерческую недвижимость формата стрит-ретейл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, — говорит она. — Особенный интерес будут представлять лоты в черте города на территориях редевелопмента. Динамика изменения цен будет напрямую связана с ценами на жилье, так что можно ждать роста в пределах 5% за год.

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