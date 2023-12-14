Путин пошутил, что у Минфина никогда нет денег, и выразил надежду, что курс рубля нормализуется

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из северного региона, пошутил, что министр финансов Антон Силуанов, если бы он находился в студии, сказал, что у его ведомства нет средств на озвученное предложение.

«Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет», — пошутил Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Также президент ответил на вопрос, что может произойти, если Россия будет привязана к доллару: «Привязка к доллару ведет к сокращению социальных расходов, другого пути нет. Это влияет на внутриполитическую стабильность».