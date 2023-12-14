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    Путин пошутил, что у Минфина никогда нет денег, и выразил надежду, что курс рубля нормализуется

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    Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из северного региона, пошутил, что министр финансов Антон Силуанов, если бы он находился в студии, сказал, что у его ведомства нет средств на озвученное предложение.

    «Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет», — пошутил Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Также президент ответил на вопрос, что может произойти, если Россия будет привязана к доллару: «Привязка к доллару ведет к сокращению социальных расходов, другого пути нет. Это влияет на внутриполитическую стабильность».

    По его словам, иностранные государства стали чинить РФ проблемы с расчетами в иностранной валюте. Глава государства напомнил, что в 2021 году доллар и евро использовались в 87% случаях при обслуживании экспорта. В рублях расчеты велись на уровне 11–13%. По его мнению, таким образом иностранные государства «стреляют себе в ногу». Поэтому, уверен президент России, чем больше государство использует национальную валюту, тем выше ее возможности.

    Что касается курса, то Путин напомнил, что на него влияют цены на экспортные товары и растущие расчеты внутри страны. Ситуацию на финансовом рынке он назвал стабильной. Ослабление рубля — временная ситуация, убежден президент. «Все нормализуется, а сейчас носит временный характер», — заверил он.

    Работой правительства в области социальных гарантий, несмотря на рост расходов на оборону, Владимир Путин остался удовлетворенным. «Мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами, целиком. То, что государство обещает публично, всё исполняет», — заявил президент.

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    Владимир ПутинМинфинДенег нет
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