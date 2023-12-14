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    СК начал проверку после жалобы детей из Судака президенту на плохое состояние спортзала

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    В Крыму началась проверка после обращения юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак. В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным дети пожаловались на плохое состояние спортзала, сообщает 14 декабря Следственный комитет России.

    По их словам, ремонт не проводился более 40 лет. В помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в самом здании отсутствует отопление и протекает крыша.

    СК Крыма и Севастополя проводит проверку на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

    Глава региона Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, в телеграм-канале написал, что спортзал передали в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Он отметил, что в следующем году планировали сделать проектную документацию для ремонта, но люди об этих планах не знали. Это, по его словам, результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами.

    После поручения президента проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра, поскольку свободных средств в республиканском бюджете нет, добавил глава Крыма.

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