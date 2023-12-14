СК начал проверку после жалобы детей из Судака президенту на плохое состояние спортзала

В Крыму началась проверка после обращения юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак. В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным дети пожаловались на плохое состояние спортзала, сообщает 14 декабря Следственный комитет России.



По их словам, ремонт не проводился более 40 лет. В помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в самом здании отсутствует отопление и протекает крыша.

