СК начал проверку после жалобы детей из Судака президенту на плохое состояние спортзала

В Крыму началась проверка после обращения юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак. В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным дети пожаловались на плохое состояние спортзала, сообщает 14 декабря Следственный комитет России.
По их словам, ремонт не проводился более 40 лет. В помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в самом здании отсутствует отопление и протекает крыша.
СК Крыма и Севастополя проводит проверку на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (
Глава региона Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, в телеграм-канале написал, что спортзал передали в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Он отметил, что в следующем году планировали сделать проектную документацию для ремонта, но люди об этих планах не знали. Это, по его словам, результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами.
После поручения президента проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра, поскольку свободных средств в республиканском бюджете нет, добавил глава Крыма.