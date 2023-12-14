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    Признание и Влияние

    В начале церемонии вручения премии «Фонтанки» почтили память Андрея Константинова

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    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    В Главном штабе Эрмитажа началось награждение победителей городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Церемонию посвятили памяти Андрея Константинова. Он ушел из жизни вчера, 13 декабря.

    Церемония началась с видео об Андрее Константинове — журналисте, писателе, основателе Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news.

    И в этот вечер в Главном штабе собрались представители власти, бизнеса, общественных организаций, СМИ, для которых «Фонтанка» всегда будет связана с именем Андрея Константинова. Именно он традиционно открывал церемонию награждения премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

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    Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев:

    «Мы потеряли друга, очень талантливого человека. Мы знаем его как писателя, журналиста. Я не могу сказать, что мы «знали», он с нами, его дело будет продолжаться. Он много лет назад создал проект, который блестяще развивается, и мы делаем то, что полезно для горожан».

    Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»:

    «Основатель АЖУР, создатель целого направления в российской журналистике, товарищ и друг. Носитель кода Петербурга. Коды не исчезают, они превращаются в легенды. Сегодня на этой сцене вы увидите героев, их истории, они дают надежду. И Андрей хотел бы, чтобы мы выходили отсюда с надеждой».

    Евгений Вышенков, заместитель главного редактора «Фонтанки»: «Иногда нам было тяжело. Но мы держали строй — как легионеры. Андрей, мы держим строй».

    В этот вечер в Главном штабе Эрмитажа «Фонтанка» награждает победителей премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в десяти номинациях. Эта премия — народная, претендентов на победу предлагали читатели, они же голосовали за них на финальном этапе.

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»

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