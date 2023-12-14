В начале церемонии вручения премии «Фонтанки» почтили память Андрея Константинова

В Главном штабе Эрмитажа началось награждение победителей городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Церемонию посвятили памяти Андрея Константинова. Он ушел из жизни вчера, 13 декабря.

И в этот вечер в Главном штабе собрались представители власти, бизнеса, общественных организаций, СМИ, для которых «Фонтанка» всегда будет связана с именем Андрея Константинова. Именно он традиционно открывал церемонию награждения премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

«Мы потеряли друга, очень талантливого человека. Мы знаем его как писателя, журналиста. Я не могу сказать, что мы «знали», он с нами, его дело будет продолжаться. Он много лет назад создал проект, который блестяще развивается, и мы делаем то, что полезно для горожан».

Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»:

«Основатель АЖУР, создатель целого направления в российской журналистике, товарищ и друг. Носитель кода Петербурга. Коды не исчезают, они превращаются в легенды. Сегодня на этой сцене вы увидите героев, их истории, они дают надежду. И Андрей хотел бы, чтобы мы выходили отсюда с надеждой».

Евгений Вышенков, заместитель главного редактора «Фонтанки»: «Иногда нам было тяжело. Но мы держали строй — как легионеры. Андрей, мы держим строй».