Два десятка автобусов встали в мертвой пробке из-за ДТП в Пушкине

Не поделившие перекресток водители устроили транспортный коллапс в Пушкинском районе Петербурга днем 14 декабря. Из-за аварии встали около двух десятков автобусов.
В первом часу дни на пересечении Школьной и Ленинградской улиц в Пушкине столкнулись два легковых автомобиля, сообщает очевидец Семён в группе «АВТО Пушкин». Судя по фото, удар был не сильным, однако последствия у этого несерьезного ДТП оказались вполне серьезными: на перекрестке скопилась пробка из автобусов.
«В Пушкине сковало основную улицу движения автобусов из-за аварии на перекрёстке — встало уже больше 20 автобусов», — пишет очевидец в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На «Яндекс.Картах» с 13 часов до 13:20 можно было насчитать около 20 автобусов, стоящих в пробке на Школьной. Среди них маршруты № 186, 375, 381, 376, 299. А на Ленинградской улице скопился плотный затор со стороны Оранжерейной улицы.
В «Организаторе перевозок» сообщили, что на время затора было организовано обходное движение.