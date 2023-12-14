    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    Два десятка автобусов встали в мертвой пробке из-за ДТП в Пушкине

    2051
    4 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Не поделившие перекресток водители устроили транспортный коллапс в Пушкинском районе Петербурга днем 14 декабря. Из-за аварии встали около двух десятков автобусов.

    В первом часу дни на пересечении Школьной и Ленинградской улиц в Пушкине столкнулись два легковых автомобиля, сообщает очевидец Семён в группе «АВТО Пушкин». Судя по фото, удар был не сильным, однако последствия у этого несерьезного ДТП оказались вполне серьезными: на перекрестке скопилась пробка из автобусов.

    ПоделитьсяПоделиться

    «В Пушкине сковало основную улицу движения автобусов из-за аварии на перекрёстке — встало уже больше 20 автобусов», — пишет очевидец в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На «Яндекс.Картах» с 13 часов до 13:20 можно было насчитать около 20 автобусов, стоящих в пробке на Школьной. Среди них маршруты № 186, 375, 381, 376, 299. А на Ленинградской улице скопился плотный затор со стороны Оранжерейной улицы.

    ПоделитьсяПоделиться

    В «Организаторе перевозок» сообщили, что на время затора было организовано обходное движение.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеОбщественный транспопрт
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close