Путин: добровольцы собрали больше 10 миллиардов рублей для нужд СВО

Президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции в московском Гостином дворе 14 декабря рассказали о нехватке дронов в зоне специальной военной операции, поскольку они являются «расходниками».
«Вы не можете не видеть, что ситуация улучшается, правда? Скажите же, что улучшается», — сказал президент в ответ военному корреспонденту. Глава государства отметил, что линия фронта составляет почти 2 тысячи километров, и «не везде все вовремя поставляется». Путин рассказал, что растет собственное производство, закупки также делаются частным образом за границей, а государство и Министерство обороны работают над производством, которое будут наращивать.
Путин сказал, что также на нужды откликаются люди, движение «Народный фронт». «Государство может обойтись без этой поддержки, — сказал президент. — Но остановить невозможно. Собрали свыше 10 миллиардов рублей пожертвований».
«Люди от себя направляют, сети плетут, варежки вяжут, дети направили 3 миллиона писем бойцам», — перечислил президент.
Всем добровольцам и волонтерам Путин выразил слова благодарности.