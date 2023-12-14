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    Повезло. Просьба подвезти до банка спасла миллион пенсионерки от мошенников на Ставрополье

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    Доверчивая пенсионерка в Ставропольском крае попалась на уловку мошенников с придуманным ДТП ее внучки. В спешке женщина попросила случайного водителя подбросить ее до банка, и это ее спасло.

    Пожилой жительнице Ставропольского края позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка попала в ДТП и нужны деньги — 1,2 миллиона рублей, сообщает 14 декабря пресс-служба ГУ МВД региона. Схема стандартная и известная, но женщина поверила. Взволнованная, она отправилась в банк, а поскольку торопилась, подошла к мужчине на парковке магазина и попросила подвезти. В дороге пенсионерка разговорилась с водителем и рассказала, зачем ей нужны деньги.

    Водитель оказался сотрудником полиции. Мужчина сразу понял, что женщина разговаривала с мошенниками, и отговорил ее от опрометчивого поступка. Он отвез пенсионерку в отделение полиции и сообщил о произошедшем ее родственникам. Женщина признала, что знала о фактах мошенничества, но все равно поверила звонившим и, если бы не помощь полицейского, перевела бы им деньги. Впредь пенсионерка пообещала не попадаться на такие уловки.

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