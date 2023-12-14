Повезло. Просьба подвезти до банка спасла миллион пенсионерки от мошенников на Ставрополье

Доверчивая пенсионерка в Ставропольском крае попалась на уловку мошенников с придуманным ДТП ее внучки. В спешке женщина попросила случайного водителя подбросить ее до банка, и это ее спасло.
Пожилой жительнице Ставропольского края позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка попала в ДТП и нужны деньги —
Водитель оказался сотрудником полиции. Мужчина сразу понял, что женщина разговаривала с мошенниками, и отговорил ее от опрометчивого поступка. Он отвез пенсионерку в отделение полиции и сообщил о произошедшем ее родственникам. Женщина признала, что знала о фактах мошенничества, но все равно поверила звонившим и, если бы не помощь полицейского, перевела бы им деньги. Впредь пенсионерка пообещала не попадаться на такие уловки.