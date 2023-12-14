Два друга пустились во все тяжкие в Петербурге. В их лаборатории нашли 6 кг наркотиков, еще 400 граммов нашли на почте

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка пришлось стать почтальонами, чтобы выявить сеть по распространению запретного. Варили дрянь двое петербуржцев во всеволожской квартире.
В отделении на Среднем проспекте Васильевского острова около семи вечера 12 декабря был задержан 33-летний отправитель, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. В его посылке нашли почти 200 граммов наркотиков. Также стало известно, два месяца назад он также отправлял 200 граммов почтой.
По данному факту было возбуждено дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».
В ходе дальнейшей работы было установлено, что задержанный вместе с 29-летним товарищем организовал магазин по продаже наркотиков в даркнете. После осмотра витрины магазина в разных районах Петербурга нашли 15 закладок. Пришлось КОНям съездить и во Всеволожск, где предприимчивые друзья сняли квартиру и варили наркотики. Готового продукта нашли почти 6 килограммов, а также 40 канистр с прекурсорами общим объемом в 350 литров.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».
Оба петербургских «уолтера уайта» задержаны.