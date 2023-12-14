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    В Петербурге неравный бой волкособов с маленьким соперником дошел до суда

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    В драке собак, в которую оказались втянуты и владельцы, разбирался Невский районный суд Петербурга. Хозяйке агрессивных воламутов поведение своих питомцев пришлось компенсировать. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Инцидент произошел 22 октября прошлого года, когда петербурженка выходила из лифта со своей собачкой-метисом таксы и бигля. Из холла выбежали две собаки, также метисы, но уже волка и маламута, и накинулись на женщину с четвероногим. Намордников на агрессорах не было. Пытаясь защитить свою собаку, женщина упала, получила травмы и порвала одежду. А ее питомца сильно покусали.

    Истец просила о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда, а также почтовых расходов и расходов по оплате госпошлины. Ответчица в суде против удовлетворения требований искового заявления возражала. Ситуацию подтвердили записи с камер видеонаблюдения и показания консьержа. Ответчица же пояснила, что не рассчитывала кого-то встретить в такое раннее время на прогулке с собаками.

    Суд пришел к выводу о виновности ответчицы в причинении ущерба, поскольку она вывела собак без намордников и не смогла оттащить их от другой собаки.

    С женщины взыскали в счет возмещения стоимости испорченной одежды 3200 рублей, в счет компенсации морального вреда — 30 000 рублей, а также 935 рублей судебных расходов.

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