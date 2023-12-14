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    Polnalyubvi заворожит эльфийским попом и расскажет, о чём поет сердце

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    Звезда этнопопа рolnalyubvi, она же Марина Демещенко, 14 декабря выступит с сольным концертом в клубе «Космонавт». В марте Марина выпустила альбом под названием «О чём поет твое сердце», который и привезет в Северную столицу.

    Фото: polnalyubvi / vk.com
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    23-летняя артистка начинала карьеру в Петербурге, где занималась фольклорным вокалом. Ее первый альбом «V» вышел в 2017 году. «О чём поет твое сердце» — уже пятый по счету релиз. Критики отмечают, что к настоящему времени polnalyubvi практически полностью отошла от своего раннего минимализма, а ее музыка стала походить на блокбастеры. Меж тем своими ориентирами Марина называла Владимира Высоцкого и Анну Герман. «В СССР была хорошая музыка, ее делали с душой, а не для того, чтобы заработать», — отмечала артистка в одном из интервью. К 2023 году она прошла путь от выступлений в антикафе до артиста клубного уровня, став одной из звезд отечественной инди-музыки.

    Начало концерта в 20:00

    16+

    Андрей Оу

    Фото: polnalyubvi / vk.com

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