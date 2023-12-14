Думали, что монтаж. Петербуржцы проверяют на прочность ремонты из телевизора

Кварцпаркет — это пол из натурального дерева без сложностей укладки Поделиться Поделиться





Год подходит к концу — люди подводят итоги через посты в соцсетях и в личных блогах. И это заразительно. Хочется самому поделиться, сколько хорошего случилось за год. Если перечень достижений не так велик, как хотелось бы, еще есть шанс дополнить его серьезным прорывом. Некоторые даже умудряются сделать ремонт за пару недель до Нового года. Читайте вдохновляющие истории петербуржцев, которые все успели и ни капли не устали.

Любит делать все медленно, а с кварцпаркетом успел за три дня

Можно ли до Нового года успеть не просто освежить квартиру, а придать ей более статусный, благородный вид? Этим вопросом задался Николай, житель Адмиралтейского района.

Смена напольного покрытия способна преобразить атмосферу в квартире Поделиться Поделиться





— Я не сторонник все ломать и строить заново. Предпочитаю действовать аккуратно, последовательно. Минус продуманного подхода — процесс растягивается во времени, и результаты не так радуют. Квартиру ремонтирую постепенно, для многих работ даже выезжать не приходится, — рассказывает мужчина.

Весной перетянули потолки. Летом меняли стеклопакеты, утепляли балкон. К декабрю докрасили стены в последней комнате. И вроде все хорошо, но чего-то не хватает, считает Николай. Новый пол мог бы стать финальным штрихом, но сложно решиться снимать побитый жизнью ламинат и укладывать новое напольное покрытие, когда на носу праздники.

Большой плюс — беспороговая укладка на площади до 150 квадратов Поделиться Поделиться





— Я и не думал начинать. Представьте, все разворочу — и как Новый год встречать? Так что пригласил бригадира только посоветоваться. Всегда мечтал о натуральном дереве, но сомневался, помнил, что оно капризное. Хотел услышать мнение: как доска ведет себя при укладке, как за ней потом ухаживать. И надо было прицениться, понять сроки работ.

Николай говорит, что от массивной доски отказался почти сразу, как услышал, сколько хлопот это ему обеспечит. Но совсем идею с деревом отвергать не пришлось.

— Кварцпаркет стал для меня открытием. Это пол из натурального дуба, ореха, есть и экзотические породы — тик, дуссия, вяз, венге. Выглядит потрясающе, очень благородно, каждая плашка — уникальна, повторов нет. Потому что деревянный срез, одинаковых не бывает, это как отпечаток пальцев. Есть разные оттенки, можно выбрать рисунок укладки. Мне понравилась «елка», хотя «палуба» тоже хороша. Удобно подбирать в онлайн-программе 3D-подбора пола: загружаешь фотографию комнаты — и сразу виден результат.

Ремонт с кварцпаркетом относится к категории «чистого», при укладке не поднимается пыль и нет грязи Поделиться Поделиться





А главное, оказалось, чтобы преобразить всю квартиру, нужна всего пара-тройка дней. И больше ничего делать не надо — никаких пропиток, шлифовок, как с доской. Ходить можно сразу же! Николай рассчитывал заняться последним этапом ремонта в январе, а получилось, что за три недели до Нового года все готово. Елку ставит уже на новый пол.

Не верила в монтаж, а реальность оказалась лучше ожиданий

Со стереотипом, что эффектный ремонт — это не слишком практично и долговечно, борются дизайнеры, производители и даже телеведущие. В тв-передачах «Квартирный вопрос» (0+) и «Дачный ответ» (12+) огромное количество примеров, когда фантастические изменения привносят в жизнь комфорт. Монтаж это, лукавство или что-то иное — проверила петербурженка.



Если в доме холодно или сквозняки, можно сделать теплый пол и повышать температуру до 28°С. Или поставить камин и уложить пожаробезопасный кварцпаркет Поделиться Поделиться





— Про кварцпаркет я узнала из телевизора. Зацепило, что он водостойкий. Для натурального дерева это нонсенс. Решила разузнать подробнее. Нашла в интернете эксперименты — действительно, вода не деформирует плашку, она не разбухает. Под слоем древесины SPC-плита, в ней все дело. Плюс это придает покрытию прочность, — описывает Ксения.

То есть если с древесиной нужно быть все время настороже — следить, чтоб на пол ничего не проливалось, моментально убирать лужи от сока или чая (а если у вас дети, нужно держать краски и маркеры под замком), то тут можно не бегать с тряпкой за домашними, а протирать пол по необходимости. Пятна стираются без бытовой химии, обычным мытьем.

Кварцпаркет идеально сочетается с любыми стилями, классическими и трендовыми, современными Поделиться Поделиться





— Меня, конечно, вся эта история очаровала. Напольное покрытие из натурального дерева, абсолютно беспроблемное — можно даже в ванной комнате уложить и представить, что ты не в питерской зиме, а где-то на Бали, в дизайнерском отеле. Или хотя бы теплый пол провести — с кварцпаркетом можно сочетать любой тип системы отопления и нагревать его до 28°С. Но вот сколько он служить будет?

На кварцпаркет действует пожизненная гарантия*. Укладка при этом простая: благодаря замковой системе процесс быстрый и нетрудоемкий.



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Если нужен интерьер в едином стиле, без видимых стыков — воспользуйтесь опцией беспороговой укладки. Впрочем, и зонирование возможно. Для этого выберите разные дизайны дерева — они все отлично сочетаются друг с другом.

Купить кварцпаркет можно во многих магазинах Санкт-Петербурга. До 30 декабря на него снижены цены — отличный повод сделать ремонт и начать 2024 год в обновленной квартире.

*Пожизненная гарантия действует при соблюдении условий, прописанных в гарантийном листе.

Фотографии предоставлены ООО «Рефлор»

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