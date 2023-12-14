Смотрите сегодня в 19:00 прямую трансляцию вручения премии «Фонтанки». В Главном штабе уже вовсю идет подготовка

14 декабря «Фонтанка» вручает награды лауреатам городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Кто стал лучшим из лучших в Петербурге в 2023 году, можно будет увидеть в прямом эфире. Онлайн-трансляция доступна на нашем сайте и в социальных сетях городского портала с 19:00.

Буквально через несколько часов начнется прямая трансляция, а уже сейчас вы можете увидеть, как готовится площадка в Главном штабе Эрмитажа.

С начала октября читатели «Фонтанки» выдвигали номинантов и голосовали за финалистов на сайте городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». За право называться лучшими из лучших боролись организации и компании в 10 номинациях.

Список компаний и брендов, вошедших в топ-10 народных номинаций, можно узнать ЗДЕСЬ .

Кто стал победителем в номинациях, сами финалисты узнают одновременно со зрителями онлайн-трансляции во время торжественного объявления итогов голосования на сцене Главного штаба Эрмитажа. Ведущий церемонии — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Присоединяйтесь к трансляции в 19:00 на сайте и в соцсетях.



В этом году премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» поддерживают:



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