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    Признание и Влияние

    Смотрите сегодня в 19:00 прямую трансляцию вручения премии «Фонтанки». В Главном штабе уже вовсю идет подготовка

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    14 декабря «Фонтанка» вручает награды лауреатам городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Кто стал лучшим из лучших в Петербурге в 2023 году, можно будет увидеть в прямом эфире. Онлайн-трансляция доступна на нашем сайте и в социальных сетях городского портала с 19:00.

    Буквально через несколько часов начнется прямая трансляция, а уже сейчас вы можете увидеть, как готовится площадка в Главном штабе Эрмитажа.

    С начала октября читатели «Фонтанки» выдвигали номинантов и голосовали за финалистов на сайте городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». За право называться лучшими из лучших боролись организации и компании в 10 номинациях.

    Список компаний и брендов, вошедших в топ-10 народных номинаций, можно узнать ЗДЕСЬ.

    Кто стал победителем в номинациях, сами финалисты узнают одновременно со зрителями онлайн-трансляции во время торжественного объявления итогов голосования на сцене Главного штаба Эрмитажа. Ведущий церемонии — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Присоединяйтесь к трансляции в 19:00 на сайте и в соцсетях.

    В этом году премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» поддерживают:

    Репутационный партнер: Авито

    Партнеры премии:

    АНО «Остров фортов»

    Компания «Газинформсервис»

    Компания «Евроинвест Девелопмент»

    Компания «Агастон»

    Компания «Страна Девелопмент»

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