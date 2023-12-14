Сервис квартирных решений отказался от наружной рекламы благодаря анализу больших данных

Компания Самолет Плюc, специализирующаяся в области сделок с жилой недвижимостью, а также отделки и ремонта квартир, сменила принятую в отрасли рекламу на билбордах, ориентированных на транзитный трафик автомобилистов, на размещение рекламы в сетевых магазинах. Благодаря изменению формата индекс лояльности франчайзи-партнеров вырос на четверть.



Сервис протестировал возможности ритейлеров — в частности, «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси» и других, — которые размещают рекламу в помещениях магазинов и торговых центрах на мониторах сети медиаэкранов digital indoor. Это позволило увеличить охват целевой аудитории в радиусе пешей доступности от офисов Самолет Плюc.



Рекламные видео демонстрируются в сети digital indoor билайн бизнес с учетом анализа обобщенных геоаналитических данных, но только в конкретных магазинах, которые находятся близко к офисам и популярны у целевой аудитории компании. Время для показа роликов подобрано на основе данных о том, в какие часы ЦА заходит в эти торговые точки, а анализ информации осуществляется только в отношении пользователей, предоставивших согласие на обработку данных. При этом в каждом конкретном магазине транслируется ролик только с адресом ближайшего офиса.



«Реклама не только повысила осведомленность аудитории о присутствии бизнеса в регионах, но и увеличила индекс лояльности франчайзи на 20–25%. Ранее NPS — индекс лояльности — составлял 45–65%. Партнеры отметили повышение заметности рекламной кампании и рост обращений в офисы, которых больше 1000 в стране», — рассказывает Марита Клиньшанс, руководитель отдела офлайн медиапродвижения компании Самолет Плюс.



«Современные технологии анализа больших данных операторов связи, с помощью которых можно запустить рекламу с высокой конверсией, позволяют еще ближе свести рекламное объявление с человеком, которому оно будет кстати, — комментирует Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна. — Выигрывает и рекламодатель, и аудитория, которая реже видит неактуальную рекламу».

